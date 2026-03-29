В горном районе Ингушетии ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

«В связи с непрекращающимися дождями в Джейрахском районе введен режим повышенной готовности. Из-за сильных осадков в горах ситуация на дорогах Джейрахского района остается сложной. Уровень снега на трассе “Кавказ” — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми в границах села Гули стремительно растет и достиг 45 сантиметров, из-за чего пропускная способность дороги затруднена», — говорится в сообщении.
Также в районной администрации уточнили, что несмотря на обильные осадки угроза подтопления жилых домов отсутствует. Однако гостей и жителей региона все равно призвали не рисковать и отказаться от поездок в район.
«Минавтотранс Ингушетии работает на трассах: дорожные службы расчищают полотно, особое внимание уделяют опасному участку в Ассиновском ущелье, где возможен камнепад, а также 15-километровому перевальному участку, где идет уборка снега», — добавили в пресс-службе.