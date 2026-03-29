В Хасавюртовском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за наводнения

«Врио главы муниципального образования Хасавюртовский район Багаутдин Мамаев провел совместное совещание в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации», — заявили местные власти в Telegram-канале.
В селе Адильотар подтопило почти пятьсот домов, людей оттуда вывезли. Также из медучреждения в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациента.
В субботу сильные дожди привели к массовым подтоплениям в Дагестане. Произошли перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.
До понедельника в регионе ввели режим повышенной готовности, в Махачкале объявили о чрезвычайной ситуации. Непростая ситуация и в других городах, включая Дербент, Дагестанские Огни и Хасавюрт.
Глава региона Сергей Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам.