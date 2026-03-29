В Буйнакске около 20 домов оказались в опасной зоне из-за оползней

В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения. На пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Более трех тысяч человек вывезли из подтопленных районов, свыше тысячи из них — дети.