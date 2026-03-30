В понедельник в Россию придет 20-градусное тепло

В понедельник, 30 марта, на юге Урала — в Оренбурге — воздух может прогреться до +20 °С. В Уфе обещают до +16 °С, в Челябинске — до +15 °С, в Екатеринбурге и Перми — до +13 °С.
На европейской территории России сохранится теплая погода. Сибирский антициклон разгонит облака над всей Русской равниной. В Калининграде — +12 °С, в Пскове — +11 °С, в Твери и Смоленске — +16 °С, в Орле — +14 °С, в Курске — +15 °С, в Белгороде — +17 °С, в Казани и Кирове — +12 °С. На севере и северо-западе пройдут осадки.
У Тихоокеанского побережья установится теплая и сухая погода. На Камчатке и островах сегодня воздух прогреется до +5 °С. В Анадыре температура установится −8 °С, в Оймяконе — −2 °С, в Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре — +5 °С, во Владивостоке — +7 °С.
На юге материковой части Дальнего Востока температура поднимется еще выше. В Хабаровске прогнозируют +8 °С, в Благовещенске — +7 °С, в Улан-Удэ — +6 °С, в Мирном — +2 °С, в Охотске — −1 °С. Местами — на берегах Амура, у Байкала и на западе Якутии — пройдут дожди, возможен мокрый снег.
В Сибири в понедельник на прощание ударят 20-градусные морозы на Таймыре. В Норильске — −17 °С, в Салехарде — +2 °С, в Ханты-Мансийске — +1 °С. В Красноярске ожидается около нуля градусов, выглянет солнце. В Омске сегодня потеплеет до +7 °С, в Тюмени — до +10 °С, в Горно-Алтайске — до +8 °С.
С погодой сегодня не повезет югу России. Без осадков обойдется только в низовьях Дона, температура поднимется до +20 °С. В остальной части пройдут дожди. В Ялте ожидается +12 °С, в Сочи — +11 °С, в Краснодаре — +14 °С, в Луганске — +17 °С.
В Санкт-Петербурге потеплеет до +13 °С, в Москве прогнозируют +16 °С. На Земле сохранится спокойная геомагнитная обстановка.