На Солнце произошла сильная вспышка впервые за два месяца

«В 06:19 по Москве произошла вспышка уровня X (высший балл) — первая с 4 февраля 2026 года, то есть почти за два месяца», — сообщили в Telegram-канале.
Там отметили, что это второе заметное явление за последние двое суток после выброса плазмы 28 марта, прошедшего мимо Земли. В обоих случаях речь идет об одной и той же активной области.
В Институте прикладной геофизики 21 марта рассказали, что на Земле зафиксировано усиление степени возмущенности магнитного поля. Отмечалось, что степень возмущенности магнитного поля Земли выросла с уровня G1 до G2.