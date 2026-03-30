На Солнце произошла сильная вспышка впервые за два месяца

На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла впервые почти за два месяца. Об этом 30 марта сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: Известия

«В 06:19 по Москве произошла вспышка уровня X (высший балл) — первая с 4 февраля 2026 года, то есть почти за два месяца», — сообщили в Telegram-канале.

Там отметили, что это второе заметное явление за последние двое суток после выброса плазмы 28 марта, прошедшего мимо Земли. В обоих случаях речь идет об одной и той же активной области.

В Институте прикладной геофизики 21 марта рассказали, что на Земле зафиксировано усиление степени возмущенности магнитного поля. Отмечалось, что степень возмущенности магнитного поля Земли выросла с уровня G1 до G2.