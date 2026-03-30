Мощная Х-вспышка произошла на Солнце спустя два месяца покоя

В понедельник, 30 марта, на Солнце произошел мощный выброс плазмы. Вспышка получила класс Х1.4 — максимальный из возможных. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Выброс зарегистрировали в 06:19 по московскому времени. Это явление стало первым за последние два месяца. В прошлый раз подобное событие зафиксировали в первых числах февраля.
Кроме того, за последние два дня это второй выброс плазмы. Первый проследовал мимо земного шара. Произошел в субботу, 28 марта. Источник у обоих событий одинаковый — область 4405, которая находится в левой части видимой стороны Солнца.
Согласно предварительным расчетам, плазменное облако двигается в сторону от Земли. Смещение составляет около 40 градусов. При такой траектории сохраняется вероятность воздействия по касательной. Удар по планете произойдет в ночь на вторник, 1 апреля. Геомагнитные возмущения продлятся около двух-трех суток.
Подобное событие может отразиться на старте лунной миссии NASA. Если агентство посчитает риски высокими, то запуск «Артемис-2» будет снова отложен.
В понедельник, 30 марта, на Земле сохранится спокойная геомагнитная ситуация. Вероятность магнитных бурь составляет 56%. Индекс Кр днем может достигнуть пяти единиц.