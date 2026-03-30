Мощная Х-вспышка произошла на Солнце спустя два месяца покоя

Событие отметили утром в понедельник. Ему присвоили высший балл.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Х-вспышка на Солнце 30 марта 2026
Источник: xras.ru

В понедельник, 30 марта, на Солнце произошел мощный выброс плазмы. Вспышка получила класс Х1.4 — максимальный из возможных. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Выброс зарегистрировали в 06:19 по московскому времени. Это явление стало первым за последние два месяца. В прошлый раз подобное событие зафиксировали в первых числах февраля.

Кроме того, за последние два дня это второй выброс плазмы. Первый проследовал мимо земного шара. Произошел в субботу, 28 марта. Источник у обоих событий одинаковый — область 4405, которая находится в левой части видимой стороны Солнца.

Согласно предварительным расчетам, плазменное облако двигается в сторону от Земли. Смещение составляет около 40 градусов. При такой траектории сохраняется вероятность воздействия по касательной. Удар по планете произойдет в ночь на вторник, 1 апреля. Геомагнитные возмущения продлятся около двух-трех суток.

Подобное событие может отразиться на старте лунной миссии NASA. Если агентство посчитает риски высокими, то запуск «Артемис-2» будет снова отложен.

В понедельник, 30 марта, на Земле сохранится спокойная геомагнитная ситуация. Вероятность магнитных бурь составляет 56%. Индекс Кр днем может достигнуть пяти единиц.