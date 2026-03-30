В Дагестане из-за наводнения обрушились мосты: видео

Причиной обильных осадков на юге страны стал обширный циклон. Местами выпало более 80 миллиметров влаги.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В выходные на южные регионы России циклонический вихрь принес ливни. Больше всего пострадал Дагестан. Сильные дожди привели к затоплению улиц в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Натиск водной стихии не выдержали несколько мостов. Рядом находились люди. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Уровень воды в реках поднялся до критической отметки. За сутки в Гудермесе вылился 81 миллиметр влаги. В Грозном зарегистрировали прибавление 66 миллиметров, в Назрани — 63 миллиметров, во Владикавказе — 59 миллиметров. Климатической нормой марта считается значение 34 миллиметра осадков, апреля — 43 миллиметра.

В конце выходных дожди сместились в западном и северо-западном направлениях. Осадки накрыли Чечню и Северную Осетию.

В понедельник, 30 марта, интенсивность уменьшится. Циклон подойдет к Краснодарскому и Ставропольскому краям. Сегодня в Сочи осадки пройдут ночью. Дневная температура установится от +10 °С до +12 °С. В Ставрополе дожди будут умеренными. Воздух прогреется от +11 °С до +13 °С. Вероятны осадки в Крыму.

В ночь на вторник, 31 марта, повторятся дожди в Чечне, Дагестане и Северной Осетии. Ослабление циклонической депрессии прогнозируют в среду, 1 апреля.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше