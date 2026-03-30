В Дагестане из-за наводнения обрушились мосты: видео

Натиск водной стихии не выдержали несколько мостов. Рядом находились люди. Очевидцы сняли происшествие на видео.
Уровень воды в реках поднялся до критической отметки. За сутки в Гудермесе вылился 81 миллиметр влаги. В Грозном зарегистрировали прибавление 66 миллиметров, в Назрани — 63 миллиметров, во Владикавказе — 59 миллиметров. Климатической нормой марта считается значение 34 миллиметра осадков, апреля — 43 миллиметра.
В конце выходных дожди сместились в западном и северо-западном направлениях. Осадки накрыли Чечню и Северную Осетию.
В понедельник, 30 марта, интенсивность уменьшится. Циклон подойдет к Краснодарскому и Ставропольскому краям. Сегодня в Сочи осадки пройдут ночью. Дневная температура установится от +10 °С до +12 °С. В Ставрополе дожди будут умеренными. Воздух прогреется от +11 °С до +13 °С. Вероятны осадки в Крыму.
В ночь на вторник, 31 марта, повторятся дожди в Чечне, Дагестане и Северной Осетии. Ослабление циклонической депрессии прогнозируют в среду, 1 апреля.