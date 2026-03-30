Рабочая неделя принесет в Россию новую порцию дождей

В начале недели сильные дожди накроют юг России. В среду, 1 апреля, осадки прекратятся, тучи рассеются. Температура днем составит от +15 °С до +20 °С. В Крыму столбик термометра поднимется от +11 °С до +16 °С. К выходным в южные регионы проникнет новый атмосферный фронт, который принесет высокую облачность. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
На северо-западе виновником осадков станет циклон со стороны Атлантики. Центр ненастья сосредоточится в северной части. Там температурный фон установится от +5 °С до +10 °С. На юге будет теплее — от +10 °С до +15 °С. Местами пройдут ливни.
На Дальнем Востоке дожди пройдут в южных районах в начале и конце недели. Прогнозируют умеренную прохладу: днем ожидается от +5 °С до +10 °С. В середине периода температура будет теплее на три-четыре градуса.
Осадки на неделе также придут на восток Южной Сибири. Дневная температура составит от +5 °С до +10 °С. На западе воздух прогреется лучше: ожидается от +10 °С до +15 °С.
На юге Средней Волги на предстоящей неделе локально пройдут ливни. Осадки окажутся кратковременными, поэтому воздух продолжит прогреваться от +16 °С до +21 °С. В северной части столбик термометра будет варьироваться от +10 °С до +15 °С.
Центральная Россия окажется вдали от циклона. Сильных осадков не ожидается, но могут пройти небольшие дожди. Воздух на неделе прогреется от +15 °С до +20 °С.
Солнечная погода ждет жителей Урала. Там сохранится низкая вероятность осадков. Термометр покажет от +15 °С до +20 °С. К концу недели на западные районы придут небольшие дожди и понизят температурный фон на три-четыре градуса.