Конец марта порадует жителей России 20‑градусным теплом

На Урал во вторник, 31 марта, придет 20-градусное тепло. В Перми ожидается +15 °С, в Уфе — +16 °С, в Оренбурге и Екатеринбурге — +20 °С, в Челябинске — +16 °С. Высокая температура ускорит процесс таяния льда на реках.
Схожая метеоситуация будет на европейской территории России. В центре температура приблизится к +20 °С — уровень воды в водоемах продолжит подниматься. В Калининграде ожидается +10 °С, в Рязани — +16 °С, в Великом Новгороде — +12 °С, в Белгороде — +15 °С, в Волгограде — +18 °С. От избытка влаги и тепла раньше времени змеи начали покидать затопленные норы.
Сибирь накроет обширный малооблачный антициклон. На западе установится теплый ветер. В Тюмени прогнозируют +18 °С. В Норильске сложится противоположная ситуация: температура опустится до −18 °С. В Новосибирске — +4 °С, в Иркутске — +5 °С, в Салехарде — +1°С.
Новый циклон на Дальнем Востоке подступит к югу Камчатки. По пути заденет острова и принесет туда осадки. Еще один циклонический вихрь направится в сторону Амура. Возле Байкала поднимется сильный ветер и подморозит. В Чите сегодня ожидается −2 °С. В Хабаровске, Благовещенске и Южно-Сахалинске будет солнечно, температура установится от +9 °С до +11 °С.
На юге циклон начнет терять силу, но последствия останутся — сегодня по всей территории пройдут дожди. В Ялте воздух прогреется до +12 °С, в Сочи и Краснодаре — до +13 °С, в Луганске — до +16 °С, в Ростове-на-Дону — до +15 °С.
В Санкт-Петербурге во вторник температура достигнет +14 °С, пройдет небольшой дождь. В Москве осадки маловероятны, термометр покажет +17 °С. На Земле прогнозируют неустойчивую геомагнитную обстановку.