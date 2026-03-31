Чистый воздух стал роскошью: он есть только в 13 странах мира

Уровень загрязнения атмосферы вырос по всей планете. Сбор информации провели с помощью 40 000 метеорологических станций.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Загазованность, грязный воздух в мегаполисе
Источник: Freepik.com/CC0

Швейцарская компания IQAir, специализирующаяся на мониторинге качества воздуха, опубликовала результаты масштабного исследования. Эксперты проанализировали состояние атмосферы в 9446 городах по всему миру. Они выяснили, что безопасно дышать можно лишь в 13 странах из 143 исследованных.

Всемирная организация здравоохранения в качестве допустимого уровня загрязнения воздуха установила значение PM2,5. Это означает, что в одном кубическом метре должно содержаться не более пяти микрограммов вредных частиц. В большинстве стран этот показатель оказался превышен в несколько раз.

В Европе чистый воздух зафиксировали только в трех государствах. Ими стали Андорра, Эстония и Исландия. Также безопасно для жизни дышать можно в Австралии, Барбадосе и на Бермудских островах. Хорошие показатели отметили в Панаме, Гренаде и Новой Каледонии. В пределах нормы опасные мелкие частицы находятся в воздухе Французской Полинезии, Пуэрто-Рико, Реюньоне. Также в зеленой зоне оказались Вергинские острова США.

Самый грязный воздух на всей планете признали в Пакистане: там показатель составит 67,3 микрограмма на кубический метр. На второе место поставили Бангладеш с уровнем загрязнения 66,1 микрограмма на кубический метр. Третью строчку занял Таджикистан с 57,3 микрограмма на кубический метр. За ними встал Чад: там показатель достиг 53,6 микрограмма на кубический метр. Завершила список Демократическая Республика Конго: ученые зарегистрировали 50,2 микрограмма на кубический метр.

Специалисты объяснили, что вредные вещества в воздухе вызывают рак, заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Они попадают в кровь и проникают глубоко в легкие.

