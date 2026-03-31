Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Паводки набирают силу в Европейской России

Погода в Европейской России сложится под воздействием циклона и антициклона. Западные и южные регионы снова накроют дожди.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 77% 763 мм рт. ст. +14°
Церковь в воде — паводки в Европейской России 31 марта 2026
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Зона осадков сосредоточится над Кавказом. За сутки ожидается выпадение от 10 до 20 миллиметров влаги. Паводковая ситуация осложнится. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

В Дагестане, в городе Хасавюрт, прогнозируют прибавление около 17 миллиметров осадков. До этого ливни в регионе привели к серьезным последствиям: обрушился мост. Синоптики сообщили, что сегодня интенсивность дождей будет примерно в три раза ниже. Однако паводковую ситуацию усложнит уже переувлажненная почва, потому что не сможет быстро принять такое количество влаги.

Согласно прогнозу, обстановка наладится к концу рабочей недели. В пятницу, 3 апреля, облака рассеются — выглянет солнце.

В Центральной России паводки начались в Тульской области: там затопило семь низководных мостов. В Орловском регионе зафиксировали 11 дорожных сооружений, которые оказались под водой.

Московская область также вошла в число мест, где поднялся уровень воды в реках. В Луховицком районе затопило два участка дорог. Один населенный пункт оказался полностью окружен водой.

В отличие от Кавказа, где причиной паводков стали дожди, на Русской равнине реки начали выходить из берегов из-за таяния снега. Специалисты подсчитали, что примерно с одного гектара земли образовалось 1000 кубов талой воды. Линия снеготаяния сместилась на 1300 километров дальше, чем положено по климатической норме. Сейчас дошла до верховий Волги и южной части Урала. Согласно прогнозу, в ближайшие дни паводковая ситуация ухудшится.

