Паводки набирают силу в Европейской России

В Дагестане, в городе Хасавюрт, прогнозируют прибавление около 17 миллиметров осадков. До этого ливни в регионе привели к серьезным последствиям: обрушился мост. Синоптики сообщили, что сегодня интенсивность дождей будет примерно в три раза ниже. Однако паводковую ситуацию усложнит уже переувлажненная почва, потому что не сможет быстро принять такое количество влаги.