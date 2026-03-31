Розовая луна озарит апрельское небо

Полнолуние в апреле 2026 года ожидается в четверг, 2-го числа. Астрономическое событие произойдет в 05:11 по московскому времени.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Однако полным диск будет казаться примерно за день до и после этого момента. Об этом сообщили представители компании Star Walk.

Розовую луну именуют так не из‑за реального изменения цвета спутника. Название уходит корнями в традиции народов Северной Америки и связано с появлением розовых шиловидных флоксов. Именно после апрельского полнолуния начинался сезон цветения. Однако у горизонта луна иногда действительно может казаться розовой. Причиной служит рассеяние света в атмосфере.

2 апреля спутник Земли перейдет в созвездие Девы. Увидеть получится на востоке в вечернее время или на западе перед появлением солнца. Для наблюдения рекомендуем использовать телескоп.

Точное время полнолуния зависит от географической широты. Например, в Калининграде увидеть розовую луну можно будет уже в 20:11 по местному времени. В Москве появится над линией горизонта в 20:01, в Северной столице — в 20:45.

Апрельское полнолуние задает дату католической Пасхи. Праздник отмечают в ближайшее после восхода воскресенье. В этом году выпадает на 5 апреля. Ранее рассказали, какая погода ожидается на Пасху и Красную горку.