На Россию надвигаются дожди и снег

Во вторник, 31 марта, юг Европейской России окажется в зоне ненастья. В горных районах пройдет снег. Возможны грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В среднюю полосу придет циклон со стороны Балкан, который принесет дожди. Ночью и утром в регионах ожидается ухудшение видимости из-за тумана.
В середине недели осадки прогнозируют в северной части Европейской России. Из-за сильного ветра образуется гололед. Порывы могут разогнаться от 13 до 18 метров в секунду.
В северные районы Сибири и на Ямал циклоны со стороны Баренцева моря принесут снег и мокрый снег. До четверга, 2 апреля, там прогнозируют метели с ветром до 20 метров в секунду. На дорогах появится гололедица.
Большая часть Дальнего Востока окажется под влиянием атмосферных фронтов. Они станут причиной мокрого снега и гололеда. Ветер будет дуть со скоростью от 17 до 22 метров в секунду. На континентальной части ожидаются метели.
Северо-восток Якутии, Чукотка и север Камчатки накроет поле повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков снизится. Придут легкие морозы.
На юге Сибири и Урале погода будет зависеть от обширного континентального антициклона. Ожидается теплая погода, без существенных осадков. В темное время суток и утром появится гололедица.