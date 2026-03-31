На Россию надвигаются дожди и снег

Над европейской территорией страны усилит влияние балканский циклон. Принесет в средние широты осадки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +18° 6 м/с 68% 764 мм рт. ст. +14°
Дожди и снег в России, прогноз 31 марта, 1, 2 апреля 2026
Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 31 марта, юг Европейской России окажется в зоне ненастья. В горных районах пройдет снег. Возможны грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В среднюю полосу придет циклон со стороны Балкан, который принесет дожди. Ночью и утром в регионах ожидается ухудшение видимости из-за тумана.

В середине недели осадки прогнозируют в северной части Европейской России. Из-за сильного ветра образуется гололед. Порывы могут разогнаться от 13 до 18 метров в секунду.

В северные районы Сибири и на Ямал циклоны со стороны Баренцева моря принесут снег и мокрый снег. До четверга, 2 апреля, там прогнозируют метели с ветром до 20 метров в секунду. На дорогах появится гололедица.

Большая часть Дальнего Востока окажется под влиянием атмосферных фронтов. Они станут причиной мокрого снега и гололеда. Ветер будет дуть со скоростью от 17 до 22 метров в секунду. На континентальной части ожидаются метели.

Северо-восток Якутии, Чукотка и север Камчатки накроет поле повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков снизится. Придут легкие морозы.

На юге Сибири и Урале погода будет зависеть от обширного континентального антициклона. Ожидается теплая погода, без существенных осадков. В темное время суток и утром появится гололедица.