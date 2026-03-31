NASA готовится запустить лунную миссию: какая ожидается погода в день икс

Таймер обратного отсчета запустили в Космическом центре имени Кеннеди, который располагается в американском штате Флорида.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Лунная миссия NASA запланирована на 2 апреля 2026
Обратный отсчет начался в понедельник, 30 марта, в 23:44 по московскому времени. Запланированное время запуска к Луне — четверг, 2 апреля, в 01:24. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

В экипаж входят трое мужчин: Рид Уайзман, Виктор Гловер и Джереми Хансен — и одна женщина — Кристина Кох. Участников привезли на космодром и поместили на карантин, который всегда проводится перед полетом в космос. Процедура предусматривает плановые медицинские осмотры и изоляцию от внешних факторов, чтобы предотвратить занесение вирусов и инфекций на борт корабля.

Согласно прогнозу, в 80% случаев сложатся благоприятные условия для запуска миссии. 20% указывают на усиление ветра и высокую облачность в районе старта. Воздействие солнечного ветра оценили как минимальное.

С 31 марта экипаж пройдет несколько этапов подготовки к полету. Сегодня в 20:00 по московскому времени NASA проведет конференцию. Затем специалисты проверят систему заправки корабля.

В среду, 1 апреля, запланировали заправку системы жидким кислородом и водородом. NASA будет транслировать процедуру в прямом эфире. В четверг, 2 апреля, командир Рид Уайзмен должен подтвердить готовность членов команды к полету. Спустя 10 минут, в 01:24 по московскому времени, специалисты выполнят зажигание двигателей — ракета стартует.

Полет корабля, если все произойдет без сбоев, будет сопровождать розовая луна.