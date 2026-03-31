Японские ученые: извержения тропических вулканов обрекают Азию на засуху

Эксперты выяснили, что крупные извержения провоцируют засухи в северной части Восточной и Южной Азии. Особенно это заметно в первый год после события.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Вулканы и засуха в Азии, исследование японских ученых март 2026
Ученые Токийского университета провели исследование. Эксперты выяснили, что извержения вулканов способны влиять на климат планеты. Результаты работы опубликовали в журнале Nature Communications.

Помимо очевидных краткосрочных угроз: лавы, взрывных волн и нарушений авиасообщения — вулканы могут запускать долгосрочные процессы, которые меняют погодные условия на огромных территориях. В исследовании проследили связь между тропическими извержениями и масштабными засухами в Азии за последнее тысячелетие.

Чтобы восстановить картину прошлых изменений гидроклимата, специалисты проанализировали древесные кольца. Полученные сведения дополнили климатическими моделями. Это позволило проследить, как менялись атмосферная циркуляция и режим осадков.

Специалисты объяснили, что вулкан выбрасывает в стратосферу сульфатные аэрозоли, которые блокируют часть солнечной радиации, из‑за чего поверхность Земли охлаждается. Это подавляет муссонную конвекцию над Южной Азией и ослабляет выделение тепла в атмосферу. В результате количество осадков резко снижается.

Негативная фаза атмосферной циркуляции, которая ведет к засухе, обычно достигает пика в первое лето после извержения. Последнее подобное явление в регионе произошло в 1960 году.