В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

«Оранжевый уровень будет действовать с предстоящей полуночи и до 23:00 мск воскресенья, 5 апреля», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень предупреждает об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. «Это связано с тем, что с 1 по 5 апреля в Москве и Подмосковье ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, превышающей климатическую норму на 7 и более градусов», — заметили в Гидрометцентре РФ.