В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

«Оранжевый уровень будет действовать с предстоящей полуночи и до 23:00 мск воскресенья, 5 апреля», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень предупреждает об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. «Это связано с тем, что с 1 по 5 апреля в Москве и Подмосковье ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, превышающей климатическую норму на 7 и более градусов», — заметили в Гидрометцентре РФ.
Ранее синоптики в этой связи распространили экстренное предупреждение, география действия которого распространяется также на Владимирскую, Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Костромскую и Ивановскую область.
Согласно последнему прогнозу метеорологов, предстоящей ночью в Москве ожидается до плюс 6 градусов тепла, в центре города — 9 градусов выше нуля. В Подмосковье ночью синоптики ждут от 1 до 6 градусов тепла. Днем 1 апреля при вероятном местами кратковременном дожде воздух в столице прогреется до 17−19 градусов, по области — от плюс 14 до плюс 19 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный и северный со скоростью 3−8 м/с.