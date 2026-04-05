В Дербентском районе Дагестана прорвало земляной вал водохранилища

«В результате обильных осадков произошло перенаполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС России», — говорится в сообщении.
Как отмечается, аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в составе 40 человек и пяти единиц техники выдвинулась в Дербентский район для оказания помощи.
Уточняется также, что эвакуация жителей продолжается, развернуты шесть пунктов временного размещения.
«На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплены 28 домов и эвакуированы 100 человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», — добавили в ведомстве.