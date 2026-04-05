Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Дербентском районе Дагестана прорвало земляной вал водохранилища

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Прорыв земляного вала Геджухского водохранилища произошел в Дербентском районе Дагестана из-за осадков, сообщила пресс-служба МЧС России.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 77% 755 мм рт. ст. +20°
Источник: © РИА Новости

«В результате обильных осадков произошло перенаполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в составе 40 человек и пяти единиц техники выдвинулась в Дербентский район для оказания помощи.

Уточняется также, что эвакуация жителей продолжается, развернуты шесть пунктов временного размещения.

«На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплены 28 домов и эвакуированы 100 человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», — добавили в ведомстве.