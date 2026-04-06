Из-под Дербента эвакуировали четыре тысячи человек после прорыва плотины

Вчера в Дербентском районе из-за перелива реки произошло разрушение плотины. К вечеру МЧС эвакуировало около 800 домохозяйств в пункты временного размещения. Тогда же в ведомстве рассказали о планах вывезти в безопасную зону еще 4165 человек, в том числе 823 ребенка. Из-за подъема уровня воды на федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост. В Дербентском районе погибли женщина и ребенок, которых унесло течением реки.