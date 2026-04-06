В Дагестане подтоплены более 2 тыс. жилых домов

5 апреля в Дербентском районе Дагестана из-за перелива реки разрушилась плотина. К вечеру МЧС эвакуировало около 800 домохозяйств в пункты временного размещения. В безопасную зону планировали вывезти еще 4,1 тыс. человек. Из-за подъема уровня воды на федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост. В Дербентском районе погибли женщина и ребенок, которых унесло течением реки.