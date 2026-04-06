В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо

Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на сведения наблюдательного поста. По информации его сотрудников, пепел поднялся на 1000 метров над кратером вулкана и достиг высоты примерно 2087 метров над уровнем моря.
Извержения сопровождались плотными выбросами пепла белого и серого цветов, который распространялся в западном направлении. Власти рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к кратеру вулкана в радиусе четырех километров, а также использовать маски для защиты дыхательных путей от попадания вулканического пепла.
Вулкан Дуконо располагается на стыке Тихоокеанской и Австралийской литосферных плит. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, который состоит из 18 000 островов, находится в так называемом Тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — около 130.