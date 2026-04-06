Три человека погибли: что известно о наводнении в Дагестане на 6 апреля

В Дагестане продолжают бороться с последствиями сильнейшего за сто лет наводнения. Подтоплено более 2000 жилых домов в 15 городах и населенных пунктах республики. Погибли три человека, в том числе ребенок. Эвакуированы свыше 4000 местных жителей. К мониторингу обстановки привлечена авиация.

Источник: Российская газета

Как сообщает МЧС России, по сведениям на 6 апреля, вода затопила 2075 жилых домов, 1817 приусадебных участков и 173 автомобильные дороги. В пунктах временного размещения находится 731 человек, в том числе 241 ребенок.

Особо напряженная обстановка складывается в Дербентском районе Дагестана, где 5 апреля оказалась прорвана дамба Геджухского водохранилища.

«Разрушение защитного сооружения привело к тому, что вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселок Мамедкала. Большинство эвакуированных разместились у родственников. Восемь пожилых людей направлены в больницу поселка Мамедкала. Организовано горячее питание для эвакуированных. Запас питьевой воды достаточный, медицинское обслуживание на базе ПВР организовано», — сообщил глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев и поблагодарил местных жителей и волонтеров, которые активно включились в работу по ликвидации последствий наводнения.

Из попавших в зону затопления населенных пунктов вывезены 4165 человек, в том числе 823 ребенка. Для жителей развернуты шесть пунктов временного размещения: в одном находятся 94 человека, в том числе 15 детей. В населенном пункте Мамедкала подтоплено 258 частных домов.

Для оценки паводковой обстановки в Дербентский район на вертолете Ми-8 вылетела оперативная группа МЧС России. К ликвидации последствий разгула стихии на Северном Кавказе привлечено более 3000 специалистов и 866 единиц техники.

В столице республики на улице Перово, 16 из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к многоквартирному дому. Эвакуированы 500 человек, в том числе 150 детей. Все размещены у родственников и знакомых. Существует угроза обрушения жилого дома — на месте работают оперативная группа Республиканского управления МЧС России и специальная комиссия.

Из-за перелива воды ограничено движение на 917-м километре автодороги Р-217 «Кавказ». В реку Дарваг Чай опрокинулись два автомобиля — спасены четыре человека, в том числе один ребенок. К сожалению, погибли два человека, в том числе один ребенок. В селе Кирки Кайтагского района сошел оползень — повреждены три частных жилых дома, также погибла пожилая женщина.

Прогноз погоды не утешителен. Дожди в Дагестане продолжатся, в некоторых районах ожидаются ливни с порывами ветра до 20 метров в секунде. Сохраняется угроза обвалов и камнепадов, схода селевых потоков.

«Жителям республики необходимо проявить бдительность. Прошу не оставлять личный транспорт под деревьями и в низинах, обходить шаткие конструкции, избегать поездок во время интенсивных осадков и не пытаться преодолевать на автомобиле возможные подтопления», — обратился к жителям глава региона Сергей Меликов.

Аграриям рекомендовано заранее перевести скот в безопасное место, проверить проходимость водоотводных каналов на полях, в садах и на виноградниках.

Кстати

В 2022 году между управлением ЖКХ Махачкалы и подрядной организацией был заключен контракт на строительство современной ливневой канализации на проспекте Петра I. Общая сумма перечисленных по договору средств составила 417 миллионов рублей. Однако, как выяснило следствие, чиновники и гендиректор подрядной организации сфабриковали отчеты о проделанных работах. В результате ущерб составил более 40 миллионов рублей. Представитель строительной организации, экс-начальник ЖКХ и его заместитель взяты под стражу.