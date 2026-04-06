Три человека погибли: что известно о наводнении в Дагестане на 6 апреля

В 2022 году между управлением ЖКХ Махачкалы и подрядной организацией был заключен контракт на строительство современной ливневой канализации на проспекте Петра I. Общая сумма перечисленных по договору средств составила 417 миллионов рублей. Однако, как выяснило следствие, чиновники и гендиректор подрядной организации сфабриковали отчеты о проделанных работах. В результате ущерб составил более 40 миллионов рублей. Представитель строительной организации, экс-начальник ЖКХ и его заместитель взяты под стражу.