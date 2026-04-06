Смытые потоками воды машины и разрушенные дороги Дагестана попали на видео

Кадры сняты в поселке Мамедкала. После прорыва дамбы на Геджухском водохранилище этот населенный пункт пострадал сильнее всего: дороги затопило, а легковые машины ушли под воду почти по крышу. Один автомобиль унесло на два километра от трассы. Внутри находились бабушка и внучка, их спасатели искали всю ночь. В итоге девочка не выжила, а женщину найти так и не удалось.