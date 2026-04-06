Тысячи домов в Великобритании остались без электричества из-за шторма «Дэйв»

В Великобритании тысячи домохозяйств остались без электричества из-за перебоев, вызванных штормом «Дэйв», сообщает 6 апреля Daily Mail.

+7° 4 м/с 70% 760 мм рт. ст. +12°
Источник: AP 2024

По информации издания, под ударом стихии оказался северо-восток Англии и некоторые районы Шотландии.

Из-за непогоды была нарушена работа некоторых паромов на западном побережье Шотландии. Некоторые дороги были перекрыты из-за упавших деревьев.

23 февраля аэропорты Соединенных Штатов, расположенные вдоль восточного побережья страны, отменили большинство авиарейсов из-за снежной бурь. По данным агентства, в воздушных гаванях Нью-Йорка, включая Ла-Гуардия, отменили 98% рейсов, в аэропорту имени Джона Кеннеди приостановлено 88% операций, а в аэропорту Бостона Логан — 93% запланированных рейсов.

