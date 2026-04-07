Ученый рассказал о повороте сибирских рек в Центральную Азию

В СССР с 1968 года проектировали переброску сибирских рек в Центральную Азию, но в 1986 году проект закрыли после масштабной экологической экспертизы и протестов ученых. Именно в ходе тех работ были собраны уникальные гидрологические данные, которые до сих пор используют для оценки климатических изменений. Сегодня, когда водный дефицит вновь актуален для юга России и Центральной Азии, советские наработки по «повороту рек» снова привлекают внимание.