Ученый рассказал о повороте сибирских рек в Центральную Азию

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Переброска стока сибирских рек актуальна для южных регионов РФ, Центральной Азии, новых регионов и Крыма, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
«Есть регионы, где промышленности и сельскому хозяйству требуется больше воды, чем могут предоставить естественные, местные водные объекты. Там возникает запрос на дополнительный источник», — сказал Болгов.
Он отметил, что для Центральной Азии имеются прогнозы, которые говорят о том, что страны в регионе скоро исчерпают свои водные ресурсы и, возможно, обратятся к России.
«Кроме этого, у нас есть новые территории, на которых водных ресурсов не хватает, с Украины поступает мало воды. Крым, который остался практически без воды, находится на голодном водном пайке», — отметил ученый.
Теоретически часть проблем с водоснабжением упомянутых регионов может быть решена за счет переброски стока из более водообильных регионов, заключил Болгов.
В СССР с 1968 года проектировали переброску сибирских рек в Центральную Азию, но в 1986 году проект закрыли после масштабной экологической экспертизы и протестов ученых. Именно в ходе тех работ были собраны уникальные гидрологические данные, которые до сих пор используют для оценки климатических изменений. Сегодня, когда водный дефицит вновь актуален для юга России и Центральной Азии, советские наработки по «повороту рек» снова привлекают внимание.