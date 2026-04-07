Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Ученый рассказал о повороте сибирских рек в Центральную Азию

РИА Новости: ученый Болгов рассказал о развороте рек Сибири к южным регионам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Переброска стока сибирских рек актуальна для южных регионов РФ, Центральной Азии, новых регионов и Крыма, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

«Есть регионы, где промышленности и сельскому хозяйству требуется больше воды, чем могут предоставить естественные, местные водные объекты. Там возникает запрос на дополнительный источник», — сказал Болгов.

Он отметил, что для Центральной Азии имеются прогнозы, которые говорят о том, что страны в регионе скоро исчерпают свои водные ресурсы и, возможно, обратятся к России.

«Кроме этого, у нас есть новые территории, на которых водных ресурсов не хватает, с Украины поступает мало воды. Крым, который остался практически без воды, находится на голодном водном пайке», — отметил ученый.

Теоретически часть проблем с водоснабжением упомянутых регионов может быть решена за счет переброски стока из более водообильных регионов, заключил Болгов.

В СССР с 1968 года проектировали переброску сибирских рек в Центральную Азию, но в 1986 году проект закрыли после масштабной экологической экспертизы и протестов ученых. Именно в ходе тех работ были собраны уникальные гидрологические данные, которые до сих пор используют для оценки климатических изменений. Сегодня, когда водный дефицит вновь актуален для юга России и Центральной Азии, советские наработки по «повороту рек» снова привлекают внимание.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
