Ряд регионов России предупредили о ливнях с мокрым снегом

По прогнозам синоптика, в пятницу, 10 апреля, сильные дожди с мокрым снегом застанут жители Урала и Приамурья. В частности, ненастье ожидается в Свердловской области, Пермском крае и на юге Хабаровского, а также на юге Амурской области. Сильный снегопад с чистым и мокрым снегом пройдет на восточном побережье Чукотского автономного округа и в центральном и южном районах Сахалина. За время непогоды в регионе может выпасть от 15 до 20 сантиметров мокрого снега, предупреждает метеоролог.