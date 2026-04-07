«Мощное арктическое вторжение»: синоптики предупредили жителей Центральной России о похолодании до −5 °C

Всю неделю Московский регион ждет неоднозначная, в большей степени облачная погода с осадками, а столбики термометров будут опускаться до −5 °C. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Без дождя не обойдётся. А с середины недели появляется в прогнозе и мокрый снег. Во всяком случае, его вероятность со среды до пятницы достаточно высока — 85—95%», — поделился эксперт.
По его словам, дневная температура в ближайшие дни будет невысокой, около +3…+8 °C. После этого похолодает: в четверг и пятницу ожидается 0…+5 °C днём и −5…0 °C ночью. Однако уже в субботу погода начнёт улучшаться, отмечает синоптик.
«Местами будет кратковременный дождь, а температура начнёт расти. Более основательно погода улучшится в воскресенье. В разгар дня при малооблачной и ясной погоде столбики термометра приблизятся к +10…+13 °C», — заключил собеседник RT.
Похожим прогнозом в своём Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он утверждает, что жителей Центральной России ждут заморозки, снег и гололедица.
«Неделя ознаменуется мощным арктическим вторжением, холодными дождями, в сумерках — со снегом и вероятностью формирования в период с четверга до вторника временного неустойчивого снежного покрова высотой 1—2 см», — сообщил эксперт.
По его данным, до среды включительно температура воздуха составит +6…+9 °C днём, 0…+3 °C ночью. А во второй половине недели ожидается «ощутимое понижение температуры»: днём — не выше +3…+6 °C, ночью — до −5…-2 °C с образованием гололедицы.
Осадки прогнозируются ежедневно, причём во второй части недели — переходящие в заряды мокрого и обычного снега, предупреждает Тишковец.
«Самыми холодными, снежными, ветреными и “скользкими” будут четверг и пятница, когда в тылу циклона порывы промозглого северного ветра в сопровождении метели при видимости до 1—4 км по скорости достигнут штормовых 15 м/с, из-за чего будет казаться, что вернулась зима и на улице как будто 5—8 градусов мороза», — подчеркнул он.
По прогнозу синоптика, зона заморозков и снегопадов растянется до Черноземья. В Верхневолжье временно восстановится снежный покров высотой до 13 см.
«В выходные инициатива перейдёт к скандинавскому антициклону, благодаря чему распогодится, но температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной климатической нормы. В сумерках заморозки до −3…0 °C, днём +4…+7 °C», — подытожил эксперт.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что дожди могут активизировать подъём уровня воды в реках Московского региона.