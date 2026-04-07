«Мощное арктическое вторжение»: синоптики предупредили жителей Центральной России о похолодании до −5 °C

До конца рабочей недели в столичном регионе будут идти дожди, которые с четверга перейдут в снег, утверждают синоптики. Температура воздуха при этом будет невысокой, а к середине недели и вовсе похолодает до −5…0 °C. Понижение температуры будет сопровождаться гололедицей и северным ветром до 15 м/с. В субботу потеплеет, однако температурный фон по-прежнему будет на несколько градусов ниже нормы.