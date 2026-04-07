Меликов рассказал о тысячах пострадавших от наводнений в Дагестане

По словам главы республики, сейчас обстановка «стабилизируется». В пунктах временного размещения находятся более 700 человек.

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в эфире НТВ.

«У нас всего пострадали от наводнений и стихии больше 6,2 тыс. человек, примерно такое же количество поврежденных домовладений, частных участков и хозяйственных объектов», — сказал он.

По словам Меликова, больше всего от стихии пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы, а сейчас обстановка в Дагестане «стабилизируется».

Развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек. Специалисты изучают русла рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а также правоустанавливающие документы на расположенные там постройки, чтобы не допустить обрушений по примеру многоэтажного дома в Махачкале 5 апреля, добавил Меликов.

«Три года я стараюсь с этим бороться, но у меня ничего до этого не получалось. Потому что, к сожалению, в том числе и через обращения в суды, и через обращения в прокуратуру мы получали активное противодействие тех, кто незаконно возвел как индивидуальное строительство, так и многоквартирные жилые дома», — сказал глава Дагестана.

В конце марта на республику обрушились ливни и ветер до 23 м/с, из-за чего во многих районах произошли наводнения. По данным МЧС, в связи с прорывом на комплексе гидротехнических сооружений в Геджухском водохранилище из-за повышения уровня воды из Дербентского района эвакуировали более 4 тыс. человек. В зонах ЧС начали срочную вакцинацию от гепатита А. 6 апреля в Дагестан направили главного внештатного эпидемиолога Романа Полибина и специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.