Меликов рассказал о тысячах пострадавших от наводнений в Дагестане

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов в эфире НТВ.
«У нас всего пострадали от наводнений и стихии больше 6,2 тыс. человек, примерно такое же количество поврежденных домовладений, частных участков и хозяйственных объектов», — сказал он.
Развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек. Специалисты изучают русла рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а также правоустанавливающие документы на расположенные там постройки, чтобы не допустить обрушений по примеру многоэтажного дома в Махачкале 5 апреля, добавил Меликов.
«Три года я стараюсь с этим бороться, но у меня ничего до этого не получалось. Потому что, к сожалению, в том числе и через обращения в суды, и через обращения в прокуратуру мы получали активное противодействие тех, кто незаконно возвел как индивидуальное строительство, так и многоквартирные жилые дома», — сказал глава Дагестана.
В конце марта на республику обрушились ливни и ветер до 23 м/с, из-за чего во многих районах произошли наводнения. По данным МЧС, в связи с прорывом на комплексе гидротехнических сооружений в Геджухском водохранилище из-за повышения уровня воды из Дербентского района эвакуировали более 4 тыс. человек. В зонах ЧС начали срочную вакцинацию от гепатита А. 6 апреля в Дагестан направили главного внештатного эпидемиолога Романа Полибина и специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.