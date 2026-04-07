Не победим стихию, но можем сплотиться: звезды отреагировали на наводнения в Дагестане

Больше недели Дагестан страдает от мощных паводков, образовавшихся из-за обильных дождей. Разгул стихии привел в том числе к подтоплениям домов и жертвам среди населения.
Помощь местным жителям уже оказали блогеры Ида Галич и Виктория Боня. При этом их коллега Ксения Бородина подверглась хейту в соцсетях.
«Мы все умрем от безразличия друг к другу»
С конца марта Дагестан борется со стихией: обильные дожди спровоцировали массовые подтопления, а также серьезные перебои с водо- и электроснабжением. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, число пострадавших превысило 6200 человек, жертвами непогоды за последние три дня стали уже шесть человек.
6 апреля стало известно о прорыве дамбы Геджухского водохранилища. В это время в регионе оказалась на отдыхе блогер Ксения Бородина с супругом Николаем Сердюковым и дочерью Теоной. Телеведущая делилась кадрами экстремальных развлечений, посещения достопримечательностей и рассказывала, как они пробуют местную кухню. Кроме того, в Сети завирусился ответ инфлюенсера в личном блоге на сообщение подписчиков, что знаменитость попала в Дагестан не в самый удачный период.
«Ребят, ну вот эти ваши сообщения бодряка не дают, если честно! Ну заканчивайте! У нас все отлично: мы большой компанией, у нас веселый гид, мы вкусно едим и успели уже много посмотреть! Еще много чего не выложила!» — написала Ксения в соцсетях.
Подобные высказывания блогера с многомиллионной аудиторией в контексте ситуации вызвали споры в соцсетях. Одни пользователи стали призывать Бородину осветить проблему, другие — укорили в легкомысленности, третьи — встали на защиту, заявив, что благодаря Ксении ситуация получила еще большую огласку.
«У людей горе, а вы делаете вид, что все хорошо? Проявите сострадание», «Лучше спасибо скажите: благодаря ей огласку получила ситуация», «Когда столько горя у людей, эта показательная веселуха неуместна», «Вот она — настоящая картина всего мира. У кого-то горе, у кого-то покатушки. Ничего удивительного. Мы все умрем от безразличия друг к другу», «Народ, что вы до нее докопались? Она что, глава МЧС или чиновник, чтобы наши проблемы решать?», «Как можно, приехав в республику, видя, какое там произошло бедствие, жаловаться, что сообщения людей “бодрячка не дают”?» — написали комментаторы.
Ксения отреагировала на хейт, уточнив, что скрин публикации про «бодряк» был опубликован до новых сообщений о прорыве дамбы. «Все писали про погоду, что мы неудачное время выбрали — месяц апрель! И ответ был на это!» — заявила Бородина.
Блогер также выразила соболезнования семьям пострадавших и добавила, что приехала в Дагестан после «первой волны прорыва дамбы с честной целью» — показать детям и подписчикам местные красоты и продемонстрировать, что место безопасно. Ксения добавила, что готова направить средства и ресурсы, «которые соберем вместе», а также призвала подписчиков помогать только через проверенные источники.
Позже Бородина опубликовала видеообращение, в котором пояснила, что ей понадобилось время, чтобы найти проверенный фонд, в который можно перечислять деньги. Также показала фуру с 16 тоннами воды, которую отправила в пострадавший поселок Мамедкала.
«Наши люди в беде»
Другие знаменитости тоже не остались в стороне. Блогер Виктория Боня рассказала в соцсетях, что пожертвовала жителям Дагестана миллион рублей. Инфлюенсер также призвала подписчиков оказать посильную помощь пострадавшим. Блогер Ида Галич также сообщила в соцсетях, что перевела в качестве помощи миллион рублей.
«Мы не победим стихию, но можем сплотиться и помочь людям, которые сейчас страдают. Помните, что не бывает маленькой помощи», — отметила Ида в соцсетях.
Журналист Ксения Собчак осветила ситуацию в телеграм-канале «Кровавая барыня» и прикрепила ссылки на фонды, через которые можно отправить пожертвования. Привлекли внимание к пострадавшему от наводнения региону и призвали подписчиков помочь также и другие знаменитости, среди которых — модель Алена Водонаева, актер и шоумен Михаил Галустян, журналисты Лаура Джугелия и Надежда Стрелец, продюсер Иосиф Пригожин и юрист Катя Гордон.