Путин назвал аномальной погоду в Дагестане

«Только за один день 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячных нормы осадков, за один день. Сначала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», — указал глава государства на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.