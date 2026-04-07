Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Путин назвал аномальной погоду в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал аномальной погоду в Дагестане и отметил, что только за 30 марта выпало сразу три месячных нормы осадков.

Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 36% 765 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА Новости

«Только за один день 30 марта в Дагестане выпало сразу три месячных нормы осадков, за один день. Сначала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось. Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», — указал глава государства на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.