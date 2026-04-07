Синоптик Паршина: на юге России потеплеет до +20 °C

Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что на юге России вплоть до 12 апреля ожидается теплая погода.

Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 25% 765 мм рт. ст. +15°
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В беседе с NEWS.ru эксперт рассказала, что в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях прогнозируются небольшие и умеренные дожди. В начале недели — до +20 °C, в среду и четверг — до +16 °C.

«В Краснодарском крае и Адыгее, республиках Северного Кавказа и на Ставрополье — до +20 °C, а местами — и чуть выше», — уточнила Паршина.

В свою очередь, специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, что пик арктического вторжения со снегом и гололедицей ожидается в столице в четверг, 9 апреля. «До конца нынешней недели погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона, центр которого уже сегодня выходит на юго-восток Центрального федерального округа и в последующие дни будет медленно перемещаться в районы Средней Волги», — отметил Леус.

По его словам, в четверг днем столбики термометров не поднимутся выше +2−4 °C. Это на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.