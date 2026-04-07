Новая волна непогоды в Дагестане и ликвидация последствий паводков. Совещание у Путина

Президент РФ Владимир Путин потребовал держать на постоянном контроле ситуацию с наводнением в Дагестане. Такую задачу глава государства поставил, открывая совещание по ликвидации последствий паводков в регионе.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 29% 765 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА Новости

Сил и средств для ликвидации последствия наводнения в Дагестане привлечено достаточно, сотрудники МЧС и других ведомств действуют скоординированно, отметил глава государства.

ТАСС собрал ключевое о совещании по ликвидации последствий паводков в республике.

О ситуации

  • Президент России Владимир Путин назвал аномальной погоду в Дагестане, отметив, что только за 30 марта выпало сразу три месячных нормы осадков.
  • Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что развитие ситуации с паводками имело стремительный характер. Регионы Северного Кавказа подверглись аномальным дождям.

Куренков отметил, что население Дагестана было своевременно оповещено о стихии.

  • В регионе введен режим ЧС регионального характера. В ближайшее время будет повышен до федерального уровня, отчитался Куренков.
  • Регион готовится к новой волне непогоды, сообщил глава региона Сергей Меликов.
  • Глава Махачкалы Джамбулат Салавовов доложил президенту, что наиболее остро в городе строит проблема электроснабжения.
  • Объекты гражданской авиации, водного транспорта и федеральные трассы в Дагестане не пострадали, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

Ликвидация последствий

  • Президент отметил, что сил и средств для ликвидации последствий наводнений в Дагестане привлечено достаточно.
  • Оценку ущерба в пострадавшем от наводнения Дагестане нужно проводить аккуратно и работая индивидуально с каждой семьей, подчеркнул Путин.
  • Куренков сообщил президенту, что МЧС нарастит группировку в случае ухудшения обстановки в Дагестане. Сейчас, как и указал глава государства, сил достаточно.
  • С понедельника муниципальные комиссии по оценке ущерба работают круглосуточно, уточнил Меликов.
  • Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что ведомства примут меры для улучшения ситуации с электроснабжением в Дагестане.
  • Минстрой также организует обследование всей поврежденной инфраструктуры в Дагестане, заявил Файзуллин.
  • Минтранс планирует восстановить транспортную инфраструктуру Дагестана в ближайшее время, заявил Никитин.

Эпидобстановка

  • Эпидемиологическая обстановка в Дагестане, где в 11 регионах действует режим ЧС, спокойная, сообщил Меликов.
  • Специалисты Федерального центра медицины катастроф и представители руководства Минздрава РФ работают на месте паводков в Дагестане, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
  • Мобильные ФАПы развернуты в Дагестане, обеспечена доступность лекарств в регионе, проводится вакцинация против гепатита А, уточнил он.
  • Эпидемиологическая ситуация в Дагестане стабильная и контролируемая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Она отметила, что чистой питьевой воды в Дагестане сейчас достаточно, ведомство следит за ее качеством.
  • На подтопленных территориях нет скотомогильников и свалок, Роспотребнадзор планирует проводить дезинфекцию дворов и домов в Дагестане, заявила Попова.

Ущерб

  • В зону ЧС в Дагестане попали более полутора миллионов жителей республики, сообщил Меликов. Проведена эвакуация 6229 человек, в том числе 1300 детей.
  • По его словам, сели и оползни нарушили транспортное сообщение с 97 населенными пунктами Дагестана.
  • В населенных пунктах региона остаются подтопленными свыше 2000 домов и 180 дорог, сообщил Меликов. Пострадало 842 социально значимых объекта.
  • В зоне ЧС в Хасавюртовском районе Дагестана находятся свыше 4000 жителей, повреждено 538 жилых домов, сообщил врио главы муниципалитета Багаутдин Мамаев.
  • Из зоны подтопления в Махачкале эвакуировали 429 человек, в том числе 135 детей, доложил Салававов.
  • Проживавшие в незаконно построенных в природоохранных зонах Дагестана домах не могут рассчитывать на полный объем господдержки — им помогут благотворительные фонды, сообщил Меликов.
  • Паводок нанес значительный ущерб агропромышленному комплексу Дагестана, в результате которого погибло 700 голов крупного рогатого скота, заявил Меликов.
  • Ущерб агропромышленному комплексу Дагестана от паводков, по предварительным расчетам, составил порядка 640 миллионов рублей, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Поручения президента

  • Президент потребовал постоянно держать на контроле ситуацию с наводнением в Дагестане и санитарную обстановку на фоне наводнения в регионе.
  • Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Ее возглавит глава МЧС РФ Куренков.
  • Пострадавшим в Дагестане должна быть оказана вся необходимая поддержка. Также должна быть проведена оценка ущерба.
  • Президент поручил федеральному Минфину оперативно реагировать на все вопросы, которые требуется решить при ликвидации последствий наводнения в Дагестане.
  • Министру транспорта Андрею Никитину поручено помочь Дагестану с ликвидацией ущерба транспортной инфраструктуре из-за наводнения.
  • Путин попросил глав муниципалитетов Дагестана, пострадавшего от масштабных наводнений, внимательно относиться ко всем возникающим у людей проблемам и оперативно на это реагировать.
  • Президент также попросил глав муниципалитетов Дагестана при ликвидации последствий масштабных наводнений обязательно обращаться к главе республики Сергею Меликову и коллегам при любой необходимости.

Благодарности

  • Более 2000 волонтеров принимают участие в устранении последствий подтоплений из-за обильных осадков, сообщил Меликов.
  • Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации последствий наводнения в Дагестане.

