Россиянам предсказали возвращение заморозков в мае

Ученый Любов: в мае в европейскую часть России вернутся заморозки.

В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки. Погоду в последний месяц весны предсказал доцент Нижегородского государственного университета, фенолог — специалист, изучающий сезонные явления природы, — Михаил Любов, пишет РИА Новости.

Ученый отметил, что заморозки — нормальное для мая явление. Обычно температура опускается ниже нуля только ночью, а в светлое время суток воздух прогревается до положительных значений.

«Это, как говорят в народе, черемуховые холода, как правило, совпадающие с цветением черемухи в первой-второй декаде мая. Обязательно будут», — подчеркнул Любов.

В средней полосе России не бывает потепления по нарастающей, чтобы с первых теплых дней в марте температура воздуха только повышалась, уточнил специалист. «После первых волн тепла приходит волна более холодная. Потом опять будет потепление. Потом — снова волна холодная. Но обычно весной каждая повторяющаяся волна похолодания уже не такая интенсивная, как предыдущая. То есть постепенно к июню холодные волны сойдут на нет», — заключил Любов.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что первая весенняя гроза в Москве может случиться в конце апреля.