Россиянам предсказали возвращение заморозков в мае

В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки. Погоду в последний месяц весны предсказал доцент Нижегородского государственного университета, фенолог — специалист, изучающий сезонные явления природы, — Михаил Любов, пишет РИА Новости.
Ученый отметил, что заморозки — нормальное для мая явление. Обычно температура опускается ниже нуля только ночью, а в светлое время суток воздух прогревается до положительных значений.
В средней полосе России не бывает потепления по нарастающей, чтобы с первых теплых дней в марте температура воздуха только повышалась, уточнил специалист. «После первых волн тепла приходит волна более холодная. Потом опять будет потепление. Потом — снова волна холодная. Но обычно весной каждая повторяющаяся волна похолодания уже не такая интенсивная, как предыдущая. То есть постепенно к июню холодные волны сойдут на нет», — заключил Любов.
Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что первая весенняя гроза в Москве может случиться в конце апреля.