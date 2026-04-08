В Каспийском море у побережья Азербайджана произошло землетрясение

У побережья Азербайджана произошло второе за два дня землетрясение.

Источник: © РИА Новости

Второе за два дня ощутимое землетрясение произошло у побережья Азербайджана в Каспийском море. Об этом сообщили РИА Новости в Республиканском центре сейсмологической службы.

Во вторник в Каспийском море на глубине 72 километра также произошло землетрясение магнитудой 4,3.

«Несколько часов назад в Каспийском море на глубине 70 километров произошло землетрясение магнитудой 5,3», — сказали агентству в сейсмослужбе.

По сведениям местных СМИ, землетрясение ощущалось в Ленкоранском, Ярдымлинском, Лерикском, Астаринском районах силой в три-четыре балла. Это приграничные с Ираном районы.

Ранее землетрясение на Каспии произошло 24 ноября 2023 года. По сведениям азербайджанских сейсмологов, тогда магнитуда составила 5,2, а эпицентр находился на глубине 61 километр. Землетрясение ощущалось в районах, прилегающих к Каспийскому морю, и на Апшеронском полуострове, местами до пяти баллов, а местами — до трех. В связи с землетрясением возникала задержка в движении поездов.