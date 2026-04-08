В Каспийском море у побережья Азербайджана произошло землетрясение

Ранее землетрясение на Каспии произошло 24 ноября 2023 года. По сведениям азербайджанских сейсмологов, тогда магнитуда составила 5,2, а эпицентр находился на глубине 61 километр. Землетрясение ощущалось в районах, прилегающих к Каспийскому морю, и на Апшеронском полуострове, местами до пяти баллов, а местами — до трех. В связи с землетрясением возникала задержка в движении поездов.