МЧС: пожароопасный сезон открыт в 49 субъектах РФ

Схожая ситуация в Забайкалье, Крыму, в Курской и Калининградской областях. «С начала года на территории Забайкальского края зарегистрированы 66 пожаров сухой травы на площади более 3000 гектаров и восемь лесных пожаров на площади 367 гектаров. С начала 2026-го органами государственного пожарного надзора выявлено 18 виновных в возникновении природных пожаров, в том числе пять несовершеннолетних. С 6 апреля на большей части региона введен особый противопожарный режим. В Курской области с начала года проведено 38 авиаразведок. В Калининградской области с начала года зарегистрировано 394 пала сухой травянистой растительности на общей площади 707 гектаров. Составлено 10 протоколов, вынесено три штрафа на ЮЛ на сумму 750 000 рублей. В Республике Крым был расширен список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных, или природных, пожаров до 535 населенных пунктов и 219 СНТ. С 1 апреля на сегодняшний день уже было проведено более 15 000 профилактических обходов домов, квартир и территорий» — сообщили в МЧС.