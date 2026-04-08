Биолог Татаренко предупредила дачников об опасности азотных удобрений

— Опасно перекормить взрослые плодоносящие растения, особенно азотом. Этот избыточный азот накапливается в плодах, листьях и корнеплодах в виде вредных для здоровья человека нитратов. А их высокое содержание представляет реальную угрозу для здоровья человека, — пояснила эксперт. Что касается рассады, ее можно подкормить азотом, однако важно не перестараться, так как чрезмерно удобренные растения начинают вытягиваться и болеть, добавила биолог.