Биолог Татаренко предупредила дачников об опасности азотных удобрений

Желание поскорее вырастить рассаду и получить урожай с помощью азотных удобрений может навредить не только растениям, но и тем, кто будет употреблять их плоды в пищу. Об этом заявила «Газете.Ru» биолог Марина Татаренко.
— Опасно перекормить взрослые плодоносящие растения, особенно азотом. Этот избыточный азот накапливается в плодах, листьях и корнеплодах в виде вредных для здоровья человека нитратов. А их высокое содержание представляет реальную угрозу для здоровья человека, — пояснила эксперт. Что касается рассады, ее можно подкормить азотом, однако важно не перестараться, так как чрезмерно удобренные растения начинают вытягиваться и болеть, добавила биолог.
360.ru рассказал, что главная опасность азотных удобрений заключается в том, что нитраты после обработки могут попадать в плоды и превращаться в нитриты. Нитриты под воздействием различных ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины — высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности.