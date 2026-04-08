Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,6 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 апреля. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел на высоту 6,6 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в Max.

Источник: РИА "Новости"

«По сейсмическим данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 6600 м над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
