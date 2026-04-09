Климатическая форма: снег и гололед обрушатся на Центральную Россию

Тепло вернется в столицу и ряд других регионов ближе к Пасхе.

Источник: Известия

Москву ждет несколько дней похолодания, рассказали «Известиям» метеорологи. 10 апреля в столице даже может образоваться снежный покров до 4 см, а на дорогах — гололедица. Практически по всей Центральной России ожидаются дожди с мокрым снегом, местами — ураганный ветер. О том, сколько продлится непогода, почему это нормальная ситуация для апреля и на что обратить внимание автомобилистам, — в материале «Известий».

Где пойдут снег и дожди

В ближайшие дни Москва может оказаться под слоем снега до 4 см, рассказала «Известиям» ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Также ожидаются дождь и порывистый ветер.

— 9 апреля в Москве ожидаются осадки, причем в течение дня их будет даже больше, чем в ночное время. Не исключено, что утром в пятницу, 10 апреля, местами даже сформируется снежный покров — он может достигнуть 2−4 см, — отметила она.

В четверг в столице будет +2… +3 градуса, что на пять-шесть градусов ниже климатической нормы, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Однако уже к выходным воздух прогреется до +11… +13 градусов.

Погода в Подмосковье не будет сильно отличаться от столичной, добавила Татьяна Позднякова. Однако погода там улучшится только к началу следующей недели.

Мы будем в обширной зоне осадков, которые затронут в том числе и Подмосковье. В области температура вернется к норме только 13 апреля.

Татьяна Позднякова

К Пасхе погода также улучшится на севере России, добавил Александр Шувалов. В Архангельске и Вологде после кратковременного похолодания воздух прогреется до +10 градусов. А в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде будет до +15 градусов.

— Юг у нас по-прежнему в осадках. Температура там не соответствует этому времени года. К примеру, в Сочи за счет дождей и облачной погоды может быть такая же температура, как в Архангельске, — отметил эксперт.

Сильные дожди пройдут в Северной Осетии и Чечне, указал Александр Шувалов. В других российских регионах осадки будут кратковременными.

Метели в апреле — это норма для Центральной России, пояснила Татьяна Позднякова.

— У нас средняя дата схода снежного покрова — 12 апреля. Поэтому до этого времени у нас вообще должен лежать снег. Снегопады могут идти чуть ли не до последних чисел месяца, — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что на сильные снегопады весной влияют южные циклоны.

— Сейчас же к нам пришел атлантический циклон, поэтому снега выпадет не очень много, — пояснила синоптик.

Александр Шувалов отметил, что апрель не стоит считать теплым весенним месяцем.

— В этот период у нас еще очень холодные северные регионы, поэтому любой заток арктического воздуха оборачивается подобной ненастной погодой, вызывая резкое понижение температуры и даже снегопады, — сказал он.

На что обратить внимание автомобилистам

Синоптики подчеркнули, что выпавший в Центральной России мокрый снег образует кашу на дорогах. Для водителей это чревато заторами и авариями.

— Если вы оказались за рулем на летней резине при снеге, самое разумное — оставить автомобиль и добраться до места другим способом, — сказал «Известиям» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

Он пояснил, что, когда температура опускается ниже +7 градусов, летние покрышки теряют эластичность и перестают цепляться за дорогу.

— Тормозной путь со скорости 100 км/ч растягивается до 40 м вместо обычных 25−30 на зимних шинах. На мокром снегу ситуация еще хуже: машина превращается в неуправляемые сани, — рассказал эксперт.

Если поездка неизбежна, необходимо соблюдать ряд жестких правил.

— Скорость не выше 40−50 км/ч, дистанция в три раза больше обычной — около 9−12 секунд вместо привычных 2−3. Никаких резких движений рулем, торможение только двигателем, а педаль тормоза — в самую последнюю очередь, — рассказал Алексей Иванов.

Перестроения, обгоны и любые маневры следует исключить полностью.

Однако с приходом устойчиво теплой погоды следует сменить резину на летнюю, добавил собственник и руководитель автосервиса Fit Servict Николай Погуляев. По его словам, основное отличие между летней и зимней шиной состоит в составе резиновой смеси.

— Зимние покрышки содержат высокую концентрацию силикона и натурального каучука, которые делают ее эластичной даже в сильный мороз, — напомнил эксперт. — Но при повышении температуры воздуха и нагреве асфальта такая резина становится слишком мягкой. Если еще месяц после наступления тепла ездить на зимней резине, глубина протектора уменьшается настолько, что к зиме придется покупать новый комплект. Особенно страдают шипованные покрышки — из-за размягчения резины шипы перестают держаться и быстро вылетают.

Кроме того, на сухом и мокром асфальте мягкая покрышка — это повышенный риск, добавил Николай Погуляев. Протекторы на зимней резине выше и рассечены ламелями.

— При теплой погоде эти блоки подламываются в поворотах и при резких маневрах, что создает эффект ватного руля, когда автомобиль хуже реагирует на движение руля, — пояснил он. — Но больше всего на безопасность влияет тормозной путь, который на зимней резине в теплую погоду увеличивается на 4−6 м при скорости 80 км/ч. В критической ситуации слишком мягкий протектор не дает нужного сцепления, вместо этого он будто «плывет» по дороге.

Чем опасна смена погоды для людей

Риски при смене погоды есть и для людей. Во влажной среде быстрее размножаются вирусы, напомнил «Известиям» терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Совсем недавно погода стояла теплая. Многие уже привыкли ходить без головного убора, без шарфа, теплых курток. Как правило, большинство людей неадекватно оценивают свои возможности и не торопятся утеплиться, — сказал врач.

По словам эксперта, чаще всего при похолодании весной люди подхватывают простуду и грипп.

— Иммунитет еще слаб после зимы, поэтому микроорганизмы очень быстро нас атакуют. Но тем, кто вакцинировался от гриппа еще осенью, бояться нечего, так как антитела активны целый год, — рассказал Андрей Кондрахин.

Врач отметил, что лечение необходимо начинать при ранних симптомах: сильной слабости, снижении аппетита, повышение температуры тела. При сильном жаре и резко плохом самочувствии стоит обратиться к терапевту.