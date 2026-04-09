Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Большую часть Северо-Курильска обесточило из-за ветра до 58 м/с

ХАБАРОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Большая часть города Северо-Курильска на острове Парамушир Сахалинской области осталась без электричества после мощного циклона с ветром до 58 м/с, есть повреждения городской инфраструктуры. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 65% 772 мм рт. ст. +7°
Источник: Reuters

«Вчера наш город пережил настоящий удар стихии. Еще в обед светило солнце, а уже к вечеру фиксировали порывы ветра до 58 метров в секунду. Дома вибрировали, кровли трещали, столбы не выдержали такого напора. В итоге — поваленные опоры ЛЭП, поврежденные дорожные знаки, обшивка фасадов, и большая часть города осталась без света», — написал Овсянников.

С утра, как только позволила погода, в городе осмотрели поврежденные участки, оценили масштаб повреждений. «Картина, конечно, серьезная, но мы работаем», — подчеркнул мэр.

К настоящему моменту начались полномасштабные работы по восстановлению Северо-Курильска. Уже запитаны социально значимые объекты — школа и детский сад. Сейчас бригады работают на городских сетях электроснабжения. "Понимаю, как тяжело сидеть без света — часть города пока обесточена. Прошу набираться терпения.

Восстановление идет полным ходом, и скоро свет вернется в каждый дом", — написал Овсянников. В правительстве Сахалинской области проинформировали, что ситуация находится на контроле, подача электроэнергии в жилые дома будет возобновлена в ближайшее время. Об этом сообщается в канале региональных властей в Мах.

Параллельно ремонтные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных кровель и фасадов.