Большую часть Северо-Курильска обесточило из-за ветра до 58 м/с

«Вчера наш город пережил настоящий удар стихии. Еще в обед светило солнце, а уже к вечеру фиксировали порывы ветра до 58 метров в секунду. Дома вибрировали, кровли трещали, столбы не выдержали такого напора. В итоге — поваленные опоры ЛЭП, поврежденные дорожные знаки, обшивка фасадов, и большая часть города осталась без света», — написал Овсянников.
С утра, как только позволила погода, в городе осмотрели поврежденные участки, оценили масштаб повреждений. «Картина, конечно, серьезная, но мы работаем», — подчеркнул мэр.
К настоящему моменту начались полномасштабные работы по восстановлению Северо-Курильска. Уже запитаны социально значимые объекты — школа и детский сад. Сейчас бригады работают на городских сетях электроснабжения. "Понимаю, как тяжело сидеть без света — часть города пока обесточена. Прошу набираться терпения.
Восстановление идет полным ходом, и скоро свет вернется в каждый дом", — написал Овсянников. В правительстве Сахалинской области проинформировали, что ситуация находится на контроле, подача электроэнергии в жилые дома будет возобновлена в ближайшее время. Об этом сообщается в канале региональных властей в Мах.
Параллельно ремонтные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных кровель и фасадов.