Онищенко: в Дагестане после масштабных подтоплений необходима дезинфекция

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пострадавший от подтоплений Дагестан необходимо очистить от ила, также в республике очень важно провести дезинфекцию. Об этом рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас люди начнут возвращаться в дома там, где не развалило не смыло. Во-первых, надо убрать ил, во-вторых, надо провести дезинфекцию. Потому что там, где надворные туалеты, это не в канализацию ушло, все подняло и занесло в дома, на улицу», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что особенно важно обратить внимание на условия, в которых будут находиться дети. По словам академика, в пунктах временного размещения школы организовать невозможно, а занятия сейчас прекращать нельзя — до конца учебного года еще слишком много времени.

«Тут целая четверть у них еще впереди. И понятно, что дети из подтопленных районов сейчас будут учиться и без того в переполненных классах в Дагестане в других районах. У нас еще апрель-май, два полных месяца, по существу. Вот здесь надо очень внимательно подумать, как организовать обучение», — говорит Онищенко.