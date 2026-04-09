Онищенко: в Дагестане после масштабных подтоплений необходима дезинфекция

«Сейчас люди начнут возвращаться в дома там, где не развалило не смыло. Во-первых, надо убрать ил, во-вторых, надо провести дезинфекцию. Потому что там, где надворные туалеты, это не в канализацию ушло, все подняло и занесло в дома, на улицу», — сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что особенно важно обратить внимание на условия, в которых будут находиться дети. По словам академика, в пунктах временного размещения школы организовать невозможно, а занятия сейчас прекращать нельзя — до конца учебного года еще слишком много времени.
«Тут целая четверть у них еще впереди. И понятно, что дети из подтопленных районов сейчас будут учиться и без того в переполненных классах в Дагестане в других районах. У нас еще апрель-май, два полных месяца, по существу. Вот здесь надо очень внимательно подумать, как организовать обучение», — говорит Онищенко.