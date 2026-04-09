В Алтайском крае количество подтопленных участков выросло до 157

БАРНАУЛ, 9 апреля. /ТАСС/. Количество подтопленных приусадебных участков в Алтайском крае за сутки выросло со 124 до 157, также подтоплены 3 участка дорог. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В зоне подтопления в Алтайском крае: девять жилых домов; 157 приусадебных участков в девяти населенных пунктах, низководный мост, три участка автодороги», — говорится в сообщении ведомства.

В селе Красногорское, где подтоплено 20 приусадебных участков, сохраняется угроза дальнейшего подтопления, а уровень воды в реке Чапша превысил критическую отметку. Наиболее непростая ситуация в поселке Промышленный Бийского района. Здесь подтоплены 65 участков и 7 жилых домов.

«Ситуация потребовала наращивания группировки сил и средств. Организована эвакуация из подтопленных домов, в пункте временного размещения находятся восемь человек», — добавили в ведомстве.