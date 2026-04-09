В Северо-Курильске из-за ветра повреждены кровли девяти многоквартирных домов

По словам председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика, региональные власти контролируют ход ликвидации последствий стихии, мобилизованы все силы и средства. «Три бригады электриков оперативно устраняют повреждения на линиях электропередачи. Планируется, что уже к вечеру 9 апреля свет будет во всем городе. Если возникнет необходимость, мы окажем муниципалитету необходимую помощь за счет регионального резерва», — сказал Белик.