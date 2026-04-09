В Северо-Курильске из-за ветра повреждены кровли девяти многоквартирных домов

Порывы ветра достигали 58 м/с.

Источник: Официальный Telegram-канал правительства Сахалинской области

ХАБАРОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Повреждения во время циклона с ветром до 58 м/с получили девять многоквартирных домов в Северо-Курильске на острове Парамушир. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области.

Погода там резко ухудшилась накануне ближе к вечеру. Как сообщал утром в четверг мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников, порывы ветра до 58 м/с нанесли урон инфраструктуре — повалило опоры линий электропередачи, дорожные знаки, повредило обшивку фасадов зданий, кровли. Обесточило большую часть города.

«От ветра пострадало покрытие кровель девяти многоквартирных домов. При этом конструктив крыш устоял», — проинформировали в правительстве.

По словам председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика, региональные власти контролируют ход ликвидации последствий стихии, мобилизованы все силы и средства. «Три бригады электриков оперативно устраняют повреждения на линиях электропередачи. Планируется, что уже к вечеру 9 апреля свет будет во всем городе. Если возникнет необходимость, мы окажем муниципалитету необходимую помощь за счет регионального резерва», — сказал Белик.

По данным администрации Северо-Курильского муниципального округа, уже в первой половине дня 9 апреля, как только улучшилась погода, было восстановлено электроснабжение социальных объектов — школы и детского сада. Ремонтные бригады продолжают работу. По оперативным данным, электрикам осталось подключить восемь многоквартирных и шесть частных домов.

В Северо-Курильске проживает около 2,4 тыс. человек.