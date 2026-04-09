В Перми начались осадки в виде града со снегом

В Перми начались осадки в виде ледяной крупы под влиянием теплого фронта, наступающего с юга, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов.
По словам специалиста, на высоте сейчас теплее, чем у земли, так как в приземном слое холодный воздух затягивает с северо-востока. Осадки носят ливневый характер и локально на юге города достаточно интенсивны.
Жители Перми действительно сообщают о том, что в Индустриальном районе прошёл град. Очевидцы делятся фотографиями и видео в социальных сетях.
В Ленинском районе города также начались осадки. Читатель поделился фотографией с редакцией perm.aif.ru.
Ранее Пермский ЦГМС предупреждал об ухудшении погоды 9 апреля. Прирост высоты снежного покрова (5−15 см) в центральной части края ожидается 10 апреля.