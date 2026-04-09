Ситуацию в Дагестане и Чечне отнесли к ЧС федерального уровня

«Беря во внимание сложившуюся ситуацию, с учетом заслушанных докладов принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал чиновник.
Куренков напомнил, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина Правительством РФ сформирована отдельная правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под его руководством. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.
«Дальнейшая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет организована в рамках данной комиссии», — сказал Куренков.