Ситуацию в Дагестане и Чечне отнесли к ЧС федерального уровня

Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале объявил о принятом решении отнести ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.

Источник: РИА Новости

«Беря во внимание сложившуюся ситуацию, с учетом заслушанных докладов принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал чиновник.

Куренков напомнил, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина Правительством РФ сформирована отдельная правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под его руководством. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.

«Дальнейшая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет организована в рамках данной комиссии», — сказал Куренков.