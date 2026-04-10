Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владельцы дачных участков, заросших сорняками и высокой травой, могут получить штраф до 10 тысяч рублей за нарушение правил борьбы с растениями-вредителями в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: © РИА Новости

«В Московской области большое количество дачных участков, и у собственников есть обязанности по их содержанию. В частности, речь идёт об участках, заросших сорняками и бурьяном. Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечёт предупреждение или наложение административного штрафа», — сказал Шапкин.

Депутат отметил, что для граждан размер такого штрафа будет варьироваться от 300 до 500 рублей; для должностных лиц — от 500 до тысячи рублей; для юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

«Владельцы должны помнить, что заросший бурьяном участок несет угрозу для соседних участков в пожароопасный период. Сухие заросли легко воспламеняются, поэтому важно вовремя косить траву и убирать ее с участка», — заключил Шапкин.