Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке

«В Московской области большое количество дачных участков, и у собственников есть обязанности по их содержанию. В частности, речь идёт об участках, заросших сорняками и бурьяном. Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечёт предупреждение или наложение административного штрафа», — сказал Шапкин.