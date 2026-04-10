Дачников предупредили о штрафе за нескошенную траву на участке

«В Московской области большое количество дачных участков, и у собственников есть обязанности по их содержанию. В частности, речь идёт об участках, заросших сорняками и бурьяном. Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечёт предупреждение или наложение административного штрафа», — сказал Шапкин.
Депутат отметил, что для граждан размер такого штрафа будет варьироваться от 300 до 500 рублей; для должностных лиц — от 500 до тысячи рублей; для юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
«Владельцы должны помнить, что заросший бурьяном участок несет угрозу для соседних участков в пожароопасный период. Сухие заросли легко воспламеняются, поэтому важно вовремя косить траву и убирать ее с участка», — заключил Шапкин.