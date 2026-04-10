На Солнце произошла мощная вспышка

В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3. Стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5. По информации ИКИ РАН, причиной подобных возмущений стала крупная вспышка на Солнце, в результате которой в сторону Земли были выброшены плазма и протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличил массу выброшенного газа.