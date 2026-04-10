На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка класса М была зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
До этого в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН рассказали, что образовавшаяся на Солнце корональная дыра, вероятнее всего, начнет воздействовать на Землю в середине дня 10 апреля и может вызвать магнитные бури.
В конце марта на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3. Стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5. По информации ИКИ РАН, причиной подобных возмущений стала крупная вспышка на Солнце, в результате которой в сторону Земли были выброшены плазма и протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличил массу выброшенного газа.