19-летний россиянин с аутизмом спас 23 человека при наводнении в Дагестане

Накануне в Дагестане и Чечне установили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня после масштабных наводнений. Известные личности помогают региону как могут: деньги на благотворительные цели в том числе перевел блогер Хасбик. В стороне не осталась также певица Жасмин, а ЦСКА обещали направить половину выручки от продажи билетов на домашний матч с «Сочи» пострадавшим от наводнения в Дагестане.