19-летний россиянин с аутизмом спас 23 человека при наводнении в Дагестане

19-летний житель Каспийска Шамиль спас 23 человека и получил в подарок квартиру.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 87% 767 мм рт. ст. +9°
Источник: Telegram / Хизри Абакаров

Молодой житель Каспийска по имени Шамиль во время наводнения в Дагестане спас 23 человека, вынес каждого из затопленного перехода на спине. Местные власти не оставили подвиг 19-летнего юноши с аутизмом без внимания и наградили его за спасение жизней, пишет «Абзац».

Так, депутат Госдумы Хизри Абакаров лично навестил Шамиля и его семью и вручил парню пять миллионов рублей и ключи от новой квартиры. Все оплатил российский сенатор Сулейман Керимов.

Кроме того, парламентарий решил назначить юношу своим помощником.

Накануне в Дагестане и Чечне установили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня после масштабных наводнений. Известные личности помогают региону как могут: деньги на благотворительные цели в том числе перевел блогер Хасбик. В стороне не осталась также певица Жасмин, а ЦСКА обещали направить половину выручки от продажи билетов на домашний матч с «Сочи» пострадавшим от наводнения в Дагестане.