Россиян предупредили о тяжелом сезоне аллергии в 2026 году

Сезон пыльцы в 2026 году может начаться раньше обычного и оказаться более тяжелым из-за теплой и сухой второй половины марта. В таких условиях периоды цветения разных растений накладываются друг на друга, усиливают нагрузку на организм. Об этом рассказал ученый Пермского политеха, кандидат медицинских наук Сергей Солодников, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе образовательного учреждения.
«Нынешнее положение дел может привести к тому, что аллергики лишатся интервалов между пиками, когда концентрация пыльцы временно снижалась. Люди, чувствительные к разным аллергенам, одновременно подвергаются воздействию нескольких видов, что повышает риск тяжелого течения симптомов», — отметил Солодников.
Весной первыми начинают пылить ольха, лещина и верба, затем — береза, а к концу апреля — дуб, тополь, ясень и клен. Из-за потепления сроки цветения смещаются и совпадают, формируют так называемый эффект наслоения пыльцы.
Климатические изменения усиливают проблему. По словам эксперта, за последние 20 лет начало весны в Северном полушарии сместилось на 10−14 дней. Кроме того, рост концентрации углекислого газа стимулирует растения вырабатывать больше пыльцы, причем она становится более агрессивной из-за повышенного содержания аллергенных белков.
Весной аллергия нередко маскируется под простуду. Однако есть ключевые различия. «При ОРВИ температура обычно повышается, тогда как при аллергии остается нормальной. Для поллиноза характерны обильные прозрачные выделения, приступы чихания и выраженный зуд в носу и горле», — пояснил Солодников.
Еще один распространенный миф: аллергия бывает только врожденной. На самом деле может впервые проявиться и после 30 лет. Среди возможных причин — генетическая предрасположенность, стресс, загрязненный воздух, частые инфекции или смена региона проживания. Для диагностики используют кожные пробы и анализ крови на иммуноглобулины IgE, а также дополнительные методы, позволяющие отличить аллергию от других заболеваний дыхательных путей.
Полностью вылечить поллиноз невозможно, но можно контролировать. Врачи применяют три основных подхода: ограничение контакта с аллергеном, медикаментозную терапию и аллерген-специфическую иммунотерапию.
«Весенняя аллергия может впервые проявиться в любом возрасте, но это не приговор. Своевременная диагностика и правильное лечение позволяют значительно облегчить течение заболевания», — подчеркнул Солодников.