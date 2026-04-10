Россиян предупредили о тяжелом сезоне аллергии в 2026 году

Еще один распространенный миф: аллергия бывает только врожденной. На самом деле может впервые проявиться и после 30 лет. Среди возможных причин — генетическая предрасположенность, стресс, загрязненный воздух, частые инфекции или смена региона проживания. Для диагностики используют кожные пробы и анализ крови на иммуноглобулины IgE, а также дополнительные методы, позволяющие отличить аллергию от других заболеваний дыхательных путей.