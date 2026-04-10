Ученые спрогнозировали ухудшение геомагнитной обстановки на несколько дней

Из-за корональной дыры на Солнце в ближайшие несколько дней ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Модели показывают высокие — на уровне 90% — вероятности слабых магнитных бурь и возмущений на предстоящие трое суток, с пятницы по воскресенье», — написали в Telegram-канале лаборатории.
Наиболее вероятный прогноз — слабые и средние бури, G1-G2. При этом исключается возникновение сильных магнитных бурь, добавляет «Газета.Ru».
Почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков накануне сообщил, что корональные дыры на Солнце могут вызывать магнитные бури на Земле, однако их влияние на здоровье человека остается недоказанным. Эксперт подчеркнул, что корональные дыры — регулярное явление, которое возникает в течение каждого солнечного цикла, особенно в активной фазе.