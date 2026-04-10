Сбор для пострадавших от наводнения в Дагестане через приложение Tooba превысил 600 млн руб

«Пожертвования продолжают поступать, и общая сумма превысила 600 миллионов рублей. По оценке платформы, это крупнейшая кампания в ее истории и крупнейший частный благотворительный сбор такого типа в России», — сообщили порталу «Это Кавказ» в пресс-службе Tooba.
Только в первые сутки после запуска сбора удалось собрать свыше 20 миллионов рублей через смартфоны. Все поступающие средства перечисляются в фонд «Надежда» и предназначены для семей, которые нуждаются в предметах первой необходимости, временном размещении, восстановлении базовых бытовых условий и другой срочной помощи.
«Свыше двух миллионов рублей были отправлены в первый час после открытия сбора. Сейчас наблюдаем, как доноры постоянно направляют средства — от 100 до 100 000 рублей. Благодарны каждому неравнодушному и рады, что в это трудное время люди стремятся совершить добро и помочь нуждающимся», — прокомментировал основатель благотворительного приложения Рамазан Меджидов.
«В связи с тем, что сейчас сложно определить масштабы разрушений и количество пострадавших, сумма будет распределена позже. Помощь будет проходить во взаимодействии с органами государственной власти и благотворителями, которые захотят помочь народу», — пояснил руководитель фонда «Надежда» Мурад Керимов.
В конце марта из-за сильных дождей в Дагестане произошло подтопление ряда территорий. По сведениям ГУ МЧС по Республике Дагестан, в регионе сохраняется сложная паводковая обстановка на фоне обильных осадков. Там действует режим ЧС федерального уровня.