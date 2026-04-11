Синоптик рассказала, в какой регион вернутся заморозки на выходных

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заморозки в выходные вернутся на Крымский полуостров вместе с мокрым снегом и туманами, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Источник: © РИА Новости

«В последние дни в Крыму ожидаются ночные заморозки, сопровождающиеся дневными осадками в виде дождей и мокрого снега, а также туманом. А днем будет от плюс 8 до плюс 14 градусов тепла», — заявила синоптик.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
